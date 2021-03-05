فرض الحجر الذاتي لمدة 48 ساعة على الوافدين من الخارج

أعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، فرض الحجر الصحي الذاتي لمدة 48 ساعة على الوافدين على تونس جوا وبرا وبحرا.

كما أشارت بن علية إلى ضرورة الاستظهار بتحليل سلبي 72 ساعة قبل الوصول مع القيام بتحليل سريع بمناطق العبور بصفة عشوائية .

وأعلنت بن علية إلزامية القيام بـعد 48 ساعة من الحجر الصحي الذاتي بتحليل PCR ثانٍ.

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