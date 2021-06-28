فرض الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية باجة



قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بباجة المنعقدة بتاريخ اليوم الاثنين 28 جوان 2021، و بعد استشارة مصالح رئاسة الحكومة فرض الحجر الصحي الشامل بكامل معتمديات ولاية باجة لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من اليوم الاثنين على الساعة منتصف الليل و إلى غاية يوم الأحد 04 جويلية 2021 على الساعة منتصف الليل تستثنى من ذلك المؤسسات التربوية و كل المصالح و الإدارات و الهياكل المتعاملة معها.

كما تمّ اتخاذ التدابير الوقائية التالية:

*منع التنقل من و إلى ولاية باجة باستثناء تنقلات التلاميذ و الإطار التربوي و الحالات المرخص لها و الحالات الاستعجالية و الخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح.

*منع الجولان بذات المعتمديات ابتداء من الساعة الثامنة مساء (20.00) إلى الساعة الخامسة صباحا(05.00) من اليوم الموالي.

*غلق جميع المحلات و الفضاءات التجارية المفتوحة للعموم و كل الأنهج و الشوارع ذات الصبغة التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية داخل الأحياء و حثّ المواطنين إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية.

*منع جميع التجمعات و الحفلات الخاصة و العامة و تعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية و غيرها و اتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة ضد المخالفين.

و يستثنى من ذلك القطاعات المعنية بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية و الحياتية التي تتحصل على تراخيص.

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