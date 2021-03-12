باجة: فرض حجر صحي شامل بمناطق من معتمديتي نفزة وتبرسق

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية باجة يوم أمس الخميس، فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 10 ايام بداية من يوم الخميس 11 مارس 2021 إلى غاية يوم السبت 20 مارس 2021 بدخول الغاية و ذلك بالمناطق التالية:

- حي الورود من معتمدية نفزة.

- تبرسق المدينة و المنشية و عين جمالة من معتمدية تبرسق.

ويأتي هذا على اثر تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا ببعض المناطق بمعتمديتي نفزة و تبرسق.

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