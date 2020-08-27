الكاف: إجراءات إضافية للحد من انتشار كورونا ومقترح لفرض حظر التجول

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وزير الداخلية: أي طريقة للحد من انتشار وباء كورونا سنعتمدها أكد وزير الداخلية هشام المشيشي في حوار على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الثلاثاء، أن منظ ...

الفخفاخ: حوالي 200 مصاب بفيروس كورونا قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم الخميس 26 مارس 2020 في الجلسة العامة المنعقدة في ال ...

توزيع المصابين بفيروس كورونا على 22 ولاية أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 394 شخصا تتوزع ...

مجلس الأمن القومي يجتمع لاتخاذ إجراءات إضافية يشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر غد الثلاثاء 31 مارس 2020، على اجتماع مجلس الأمن القوم ...