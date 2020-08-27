الكاف: إجراءات إضافية للحد من انتشار كورونا ومقترح لفرض حظر التجول

اخر تحديث : 27/08/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بالكاف
أقرّت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بالكاف خلال اجتماعها اليوم الخميس، إجراءات إضافية هدفها كسر حلقة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا.
وتتمثل الإجراءات في:
- اقتراح فرض حظر التجول بمدينة الكاف لمدة اسبوع على ان يتم تحديد الأجال والجوانب الترتيبية الأخرى .
- مواصلة اليقظة والتقصي النشيط للمرض بالجهة ورفع العينات وانجاز التحاليل بالتوازي مع اخذ الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري .
- الإحاطة الوجوبية بكل الحالات الايجابية المسجلة واخذ التدابير لمنع العدوى ودعم مراكز الحجر الصحي الاجباري .
- رفع النقائص المسجلة فيما يهم الجوانب اللوجستية وطلبات الادارة الجهوية للصحة ومد المصالح المركزية بوزارة الصحة بها .
- مواصلة حملات المراقبة للمحلات والفضاءات المفتوحة للعموم فيما يهم تطبيق البروتوكول الصحي .
- تكثيف حملات التوعية بالشراكة مع المجتمع المدني والجمعيات لفائدة العموم لاحترام الاجراءات الصحية ولبس الكمامات .


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