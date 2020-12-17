فرع حزب العمال بفرنسا: «المشيشي فرّط في كرامة الشعب التونسي بإمعانه في التسوّل»

اعتبر فرع حزب العمال بفرنسا في بلاغ له مساء الأربعاء، أن رئيس الحكومة فرّط في كرامة الشعب التونسي بـ « إمعانه في التسوّل وبلا مقابل ملموس » خلال الزيارة الأخيرة التي أداها إلى فرنسا.

واعتبر الحزب أن رئيس الحكومة هشام المشيشي فرّط في مصالح الجالية التونسية وفي السيادة التونسية وأخلّ بأدنى مبادئ حقوق الإنسان بقبوله ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم من طرف الحكومة الفرنسية إلى تونس.

كما عرّض المشيشي وفق نص البيان، الأمن القومي التونسي للخطر بقبول ترحيل المتشدّدين الذين تطرّفوا في فرنسا أو الذين يشكّلون خطرا عليها إلى تونس .

وأدان فرع حزب العمال بفرنسا خضوع الحكومة التونسية لإملاءات الحكومة اليمينية الفرنسية وقبولها استقبال المهاجرين غير مرغوب بهم، مستنكرا سياسة التسوّل التي تنتهجها منظومة الحكم في تونس.

ودعا الحزب القوى التونسية المناضلة في الهجرة للتوحّد ضد ما قد تتخذه الحكومتان اليمينيتان في فرنسا وتونس في حق المهاجرين، مطالبا الشعب التونسي في الوطن والهجرة إلى النضال لكنس منظومة التسول والخضوع.

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