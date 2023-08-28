فرنانة: اجلاء 11 عائلة إثر تواصل انتشار الحرائق

أعلنت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء الأحد، بأنه تم إخراج 11 عائلة من المنازل مع إخراج الحيوانات وجميع قارورات الغاز بمنطقة العبدة منطقة جنتورة فرنانة من ولاية جندوبة.

واضافت في بلاغ سابق ان هبوب رياح قوية جدا ساهم في انتشار كبير للنيران مؤكدة ان كل الهياكل المتداخلة على عين المكان والمجهودات جارية للخروج من الكارثة بأخف الاضرار على مستوى منطقة عرقوب الريحان فرنانة بعد اندلاع الحرائق بشكل متزامن بـ3 مناطق بكل من بالشووالة بوسالم وعين دراهم وفرنانة.

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