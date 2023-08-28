فرنانة: اجلاء 11 عائلة إثر تواصل انتشار الحرائق

اخر تحديث : 28/08/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

حرائق فرنانة

أعلنت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء الأحد، بأنه تم إخراج 11 عائلة من المنازل مع إخراج الحيوانات وجميع قارورات الغاز بمنطقة العبدة منطقة جنتورة فرنانة من ولاية جندوبة.
واضافت في بلاغ سابق ان هبوب رياح قوية جدا ساهم في انتشار كبير للنيران مؤكدة ان كل الهياكل المتداخلة على عين المكان والمجهودات جارية للخروج من الكارثة بأخف الاضرار على مستوى منطقة عرقوب الريحان فرنانة بعد اندلاع الحرائق بشكل متزامن بـ3 مناطق بكل من بالشووالة بوسالم وعين دراهم وفرنانة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق