فرنسا تخفض أعداد التأشيرات إلى 30% للتونسيين

أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال في تصريح لإذاعة « أوروبا 1″ اليوم الثلاثاء، أن باريس قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على « رفض » الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وبين المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن رغبة فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.

واعتبر غابريال أتال بأن القرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا ترغب بهم ولا يمكن إبقاؤهم في فرنسا.

وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية أن مواقف الدول الثلاث « تبطئ فعالية » عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.

وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث وتابع « حصل حوار ثم وجهت تهديدات، اليوم ننفّذ التهديد ».

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