فرنسا تدعو للحفاظ على المكاسب الديمقراطية في تونس

دعت المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر خلال مؤتمر صحفي في باريس اليوم الثلاثاء، جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد.

وأضافت المسؤولة: « فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن أملها في أن تعود مؤسسات الدولة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال حتى تكون قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذّي تمر به البلاد ».

كما أعربت آن كلير لوجندر عن احترام باريس الكامل للسيادة التونسية.

كلمات البحث :المكاسب الديمقراطية;تونس;فرنسا