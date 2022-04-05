فرنسا تدعو للحفاظ على المكاسب الديمقراطية في تونس

اخر تحديث : 05/04/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تونس وفرنسا

دعت المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر خلال مؤتمر صحفي في باريس اليوم الثلاثاء، جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد.
وأضافت المسؤولة: « فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن أملها في أن تعود مؤسسات الدولة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال حتى تكون قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذّي تمر به البلاد ».
كما أعربت آن كلير لوجندر عن احترام باريس الكامل للسيادة التونسية.


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