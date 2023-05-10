فرنسا تدين عملية جربة وتُعلن إحداث خلية أزمة

اخر تحديث : 10/05/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تونس وفرنسا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان له، بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذه عون حرس وطني في جزيرة جربة وأدى إلى وفاة 4 أشخاص.
كما أعربت الخارجية الفرنسية عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي ومع السلطات التونسية جراء الحادثة، معلنة عن إحداث خلية أزمة ووضعها رقما هاتفيا للغرض 21631315110+.
كما أثنت فرنسا على التدخل السريع لقوات الأمن التونسية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تونس لمواصلة الكفاح ضد معاداة السامية وجميع أشكال التعصب.
وللتذكير فقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها، أن الضحيتين الاثنتين من الزوار في عملة جربة التي جدت مساء الثلاثاء هما تونسي (30 سنة) و فرنسي (42 سنة).


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