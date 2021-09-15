فرنسا تشدد اجراءات الدخول لها من تونس بسبب كورونا

أعلنت الخارجية الفرنسية على موقعها على الأنترنت، عن تشديد التدابير المتخذة لتنظيم الدخول إلى أراضيها من عدة دول وبينها تونس بسبب انتشار وباء كورونا وظهور طفرات جديدة للفيروس.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنّه لن يسمح للمسافرين غير الملقحين بالدخول إلى أراضيها إلا لأسباب قصوى، ولن يسمح للمسافرين غير الملقحين بدخول البلاد، إلا لأسباب قهرية.

وبمقتضى هذا التحيين لن يسمح بالسفر إلى فرنسا إلا للفرنسيين وأزواجهم وأبنائهم، إضافة إلى مواطني الدول الأوروبية وأزواجهم وأبنائهم المقيمين بفرنسا أو الذين سيتحوّلون إلى بلد الإقامة في أوروبا أو إلى البلد الذين يحملون جنسيته، عبر المطارات الفرنسية.

كما دعت الخارجية الفرنسية جميع المسافرين إلى الإستظهار بإختبار « بي سي آر » سلبي أو اختبار للأجسام المضادة، وعند التسجيل يتم إجراؤه قبل 48 ساعة من توقيت السفر.

كلمات البحث :اجراءات;تونس;فرنسا;كورونا