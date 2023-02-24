فرنسا تعرب عن قلقها من موجة الاعتقالات الأخيرة بتونس

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بلاغ لها اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، عن قلقها إزاء موجات الاعتقالات الأخيرة بتونس، داعية السلطات التونسية إلى ضمان احترام الحريات الفردية والحريات العامة ولا سيما حرية التعبير.

كما ذكّر الجانب الفرنسي بأن تونس كانت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال سيادة القانون والحريات العامة منذ سنة 2011، وهو ما يوجب الحفاظ على هذه المكتسبات الديمقراطية.

كلمات البحث :الاعتقالات;تونس;فرنسا