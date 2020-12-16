فرنسا تهب الحماية المدنية التونسية معدات وتجهيزات طبية بقيمة 200 ألف يورو

قدّم سفير فرنسا بتونس أندري باران اليوم الأربعاء، للمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية (ONPC) ، معز الدشراوي ، هبة تتمثل في معدات وتجهيزات طبية بقيمة 200.000 يورو لتعزيز قدرات سلك الحماية المدنية بتونس.

وتتمثل المعدات في مركز طبي مجهز بالكامل يسمح بعلاج الحالات الإستعجالية أو الحالات المشتبه بإصابتها بـ COVID-19، ويمكن تركيزه في كامل التراب التونسي وفي الخارج.

وبين رئيس الوحدة المختصة للحماية المدنية طارق الوسلاتي، في تصريح إعلامي، أن المركز الطبي المتقدم من شأنه أن يدعم ويعزز مجهودات الحماية المدنية في مجابهة الكوارث والأخطار التي قد تحصل في البلاد التونسية بجميع أنواعها.

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