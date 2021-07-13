فرنسا تُدرج تونس ضمن القائمة الحمراء

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال إدراج تونس ضمن القائمة الحمراء، وذلك نظرا للوضعية الوبائية الحالية في تونس.
وبتصنيف تونس ضمن هذه القائمة، فإنّ ذلك يعني منع السفر منها وإليها إلاّ للضرورة القصوى (motif impérieux).
وتقوم فرنسا على غرار كافة دول العالم بمراجعة قائمة ترتيب الدول بصفة دورية وفقا لتطوّر الحالة الوبائية ويتمّ على إثرها إعادة تصنيف الدول ضمن ثلاث قائمات حمراء وبرتقالية وخضراء.
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