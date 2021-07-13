فرنسا تُدرج تونس ضمن القائمة الحمراء

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كورونا: ولاياتان فقط خارج القائمة الحمراء إرتفع عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة "الحمراء" لانتشار فيروس "كورونا" المستجد في ...

19 ولاية مصنّفة ضمن القائمة الحمراء في تونس ارتفعت عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة الحمراء في تونس، إلى 19 ولاية تسجل كل منها معدلا يف ...

كورونا: كل ولايات الجمهورية في القائمة الحمراء أعلن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الخميس، عن تصنيف كل الولايات التونسية، في ...

ألمانيا تُدرج تونس ضمن البؤر الخطيرة لوباء كورونا أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إدراج تونس والأردن وجورجيا ورومانيا ضمن البؤر الخطير ...