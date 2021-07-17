فرنسا تُرسل لتونس طائرة عسكرية محملة بالأكسجين

حلت، صباح اليوم السبت 17 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية فرنسية محملة بالأكسجين وذلك في إطار مساهمة الجمهورية الفرنسية في معاضدة جهود تونس لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأعربت رئاسة الجمهورية عن شكرها وتقديرها للجمهورية الفرنسية على هذه المبادرة.

وقد حضر مراسم التسلم فوزي المهدي، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وأندري باران، سفير الجمهورية الفرنسية بتونس.

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