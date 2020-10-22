فرنسا تُرسل مساعدات طبية لتونس بقيمة 500 ألف أورو لمجابهة كورونا

أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي Yves LE DRIAN خلال لقاءه رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار زيارة عمل أداها إلى تونس اليوم الخميس، عن إرسال بلاده، خلال الأيام القليلة القادمة، مساعدات طبية بقيمة 500 ألف أورو في إطار التعاون الثنائي لمجابهة جائحة « كورونا » وذلك فضلا عن استعدادها لتمويل بناء مستشفى في قفصة.

وأشار الوزير الفرنسي إلى الإمضاء، اليوم، على اتفاقيتين تتعلق الأولى بمنح تونس 100 مليون أورو كقسط أول من برنامج دعم السياسات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي، أما الثانية بقيمة 38 مليون أورو فترتبط بتعزيز تزويد منطقة تونس الكبرى بالمياه.

كما أشاد الوزير الفرنسي بنجاح التعاون بين البلدين في مجلس الأمن والمتمثل في المصادقة بالإجماع على قرار مجلس الأمن عدد 2532 حول مكافحة جائحة « كوفيد – 19″، داعيا إلى مواصلة التنسيق بين الجانبين حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة خلال فترة ترؤس تونس لهذا المجلس في جانفي 2021.

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