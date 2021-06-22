فرنسا ستمنح تونس نحو 325 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

أعلن سفير فرنسا بتونس، اندري باران، خلال لقاء صحفي حول حصيلة الدورة الثالثة للمجلس الأعلى التعاون الفرنسي التونسي وافاق العلاقات الفرنسية التونسية بمقر إقامة السفير اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستمنح تونس نحو 325 الف جرعة من اللقاح البريطاني « أسترازينيكا »، مع حلول نهاية شهر جوان 2021.

وتعتبر عملية تسليم هذه اللقاحات تواصلا لنتائج الزيارة الأخيرة التي أداها الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس، الى تونس، يومي 2 و3 جوان 2021 والتزام رئيس الجمهورية الفرنسي، ايمانويل ماكرون، خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبع من 11 الى 13 جوان.

وأفاد سفير فرنسا بتونس بأن هذه الجرعات، التي تنضاف الى مساهمة فرنسا في مبادرة « كوفاكس »،آلية النفاذ العالمية الى اللقاح ضد كوفيد – 19، تمثل ما يعادل نصف ما ستقدمه فرنسا للعالم باسره، بعنوان شهر جوان ».

وبين السفير بأن جرعات اللقاح ستساهم في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية وفي تسريع عمليات التلقيح للأشخاص الذين تتجاوز اعماره 60 سنة ومازالوا على قائمة الانتظار.

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