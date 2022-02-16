فرنسا « قلقة » حيال توسيع رئيس الجمهورية لصلاحياته

عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي يوم أمس الثلاثاء، عن قلقه بعد توسيع رئيس الجمهورية قيس سعيّد صلاحياته في علاقة بالقضاء.

وقال لودريان: « كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيّد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء ».

وكان سعيّد قد وقّع يوم الأحد مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحلّ مكان المجلس الأعلى للقضاء.

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