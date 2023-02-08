فريق الحماية المدنية الأول وصل الى تركيا وانطلق في جهود الاغاثة والإنقاذ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن فريق الحماية المدنية الأول وصل إلى مطار أدانا التركي على متن طائرة عسكرية، وتم توجيهه للعمل بمنطقة غازي عنتاب التى تضررت بشدة من الزلزال .

وأضاف المتحدث أن الفريق سيعمل لمدة أسبوع وفق منظومة الأمم المتحدة، مشيرا الى أن الفريقين اللذين تم توجيههما إلى تركيا وسوريا يختصان في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض .

ومن المنتظر أن تقلع الطائرة العسكرية الثانية الى مطار حلب بسوريا اليوم، بعد التنسيق مع المسؤولين بالمطار .

ويتكون الفريقان من ضباط وأطباء وأعوان مسعفين مجهزين بمعدات متطورة للبحث والإنقاذ وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن فريق أنياب للبحث عن المفقودين، وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض بكافة معداتها.

ولفت تريعة إلى أن الوحدة المختصة للحماية المدنية تحصلت خلال شهر جوان الفارط على التصنيف ضمن الصنف المتوسط حسب معايير الهيئة الاستشارية العليا للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة.

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