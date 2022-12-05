فريق الدفاع عن راشد الخياري: منوبنا مصاب بورمٍ في الصدر ولم يتلقّى بالسجن علاجا ولا دواءً

أعلنت المحامية إيناس الحراث في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن منوبها راشد الخياري المودع في سجن المرناقية منذ أكثر من 4 أشهر أعلمها بإصابته بورم على مستوى الصدر تلقى زيارة 5 أطباء مختلفين في خمسة أيام متتالية اكتفوا بمعاينة الورم دون أن يقترحوا علاجا عليه.
وأكدت حراث أنّ الخياري لم يتلق حتى اليوم أي دواء و لم يخضع إلى أي فحص جدي، فيما يواصل الورم التضخم.
واعتبر فريق الدفاع عن الخياري أن « هذا التعاطي الغريب مع الوضعية الصحية للمنوب راشد الخياري يمثل إخلالا بحقه كسجين في العلاج » ، محملين السلطات مسؤولية هذا الإهمال و تداعياته الممكنة.
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