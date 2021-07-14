فريق طبي وشبه طبي موريتاني وطائرتان محمّلتان بمستلزمات صحية تحلاّن بتونس

حلّت، ظهر اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان موريتانيتان محمّلتان بمعدّات ومستلزمات صحية وفريق طبي وشبه طبي في إطار مساهمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في دعم جهود تونس لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وجدّدj مؤسسة رئاسة الجمهورية، بهذه المناسبة، شكرها وامتنانها للجمهورية الإسلامية الموريتانية على هذه المبادرة التي تُجسّد، مجدّدا، علاقات الأخوة القائمة بين القيادتين والشعبين في البلدين.

وقد حضر مراسم التسلّم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وأحمد بالصغير، مدير عام الشؤون العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ودمان ولد همر، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس.

كلمات البحث :تونس;مستلزمات;موريتانيا