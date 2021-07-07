فريق عمل طبي عسكري يصل تطاوين وغدًا الشروع في عمليات التلقيح

تنقّل اليوم الأربعاء 7 جويلية 2021، فريق عمل ميداني متكوّن من إطارات طبية وشبه طبية عسكرية إلى ولاية تطاوين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وسيشرع فريق العمل في إجراء عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في ولاية تطاوين بداية من يوم غد الخميس 8 جويلية 2021 ولمدّة 10 أيام، حيث تمّ تخصيص المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بتطاوين كمركز تلقيح قار، علاوة على إحداث مراكز تلاقيح قارة بمختلف معتمديات الولاية وتنظيم فرق تلقيح متنقلة بكافة العمادات.

ويأتي هذا تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الاجتماع الطارئ ليوم الإثنين 5 جويلية 2021 لمواجهة التفشي السريع لجائحة كوفيد-19 ببلادنا.

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