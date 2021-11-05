فريق قانوني يتولى تقديم شكايات ضد كل محتوى ذي طابع عنصري يستهدف المهاجرين

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له اليوم الجمعة، عن تشكيل فريق قانوني يتولى تحرير وتقديم شكايات ضد كل محتوى ذي طابع عنصري وتمييزي يستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء بموجب القانون عدد 50 لسنة 2018 الخاص بالقضاء على كل اشكال التمييز العنصري مع احترامه لحرية الرأي والتعبير .

ودعا المنتدى كل التونسيات والتونسيين للابتعاد عن كل خطابات الكراهية والوصم والتمييز ضد المهاجرين .

كما يمكن الاتصال بالمنتدى عبر البريد الإلكتروني plainte@ftdes.net للإعلام عن كل محتوى يدعو للتفرقة أو التقييد أو التفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري.

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