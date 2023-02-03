فقدان عدد من المواد الغذائية: سعيد يدعو لتكوين مخزون استراتيجي لإجهاض محاولات افتعال الأزمات

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 بقصر قرطاج، بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وكلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ونجاة الجوادي، المديرة العامة للديوانة.

وتطرق الاجتماع إلى أسباب فقدان عدد من المواد الغذائية أو ندرتها، وهي أسباب في الجملة غير طبيعية أدّت إلى هذه الظاهرة التي لم تعرفها تونس حتى حين شهدت أزمات اقتصادية كبرى في العقود الماضية.

وأكّد رئيس الدولة على أنه لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل هذه الظاهرة يسعى بكلّ الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي حتى يستفيد سياسيا، وأوضح بأن الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه هذه الأسباب ويطالب بمحاسبة كل من أجرم في حقّه وكل من يسعى إلى تجويعه والتنكيل به.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن تتولى كافة الجهات المعنية في الدولة تحمّل مسؤولياتها وعلى ضرورة تكوين مخزون استراتيجي لإجهاض المحاولات اليائسة في افتعال الأزمات.

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