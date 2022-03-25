فلكيا: إمكانية مشاهدة هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة، أن المعطيات الفلكية تشير إلى إمكانية مشاهدة هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل في العالم، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساء و 22دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس. وذلك إنطلاقا من وسط المحيط الأطلسي ووسط البرازيل ثم تباعا بإتجاه الغرب .

وأشار الرصد الجوي إلى أن هذا التوقيت الذي يمكن فيه رؤية الهلال يوم الجمعة وذلك بداية من الساعة العاشرة مساء و22 دقيقة هنالك مناطق من العالم تغرب فيها شمس يوم الجمعة وتكون هي أول المناطق التي يمكنها مشاهدة الهلال.

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