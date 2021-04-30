فلكيّا: الخميس 13 ماي أول ايام عيد الفطر المبارك

أعلنت مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه سيتمّ رصد هلال شهر شوال في تونس وفي معظم الدول العربية والإسلامية لسنة 1442 هجري بعد غروب شمس 29 رمضان الموافق ليوم الثلاثاء 11 ماي 2021.

وأشارت مدينة العلوم إلى أنه بالاعتماد على الحسابات الفلكية يكون اقتران القمر مع الشمس يوم 11 ماي على الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، كما سيغرب القمر بضع دقائق قبل غروب الشمس وبالتالي ستكون رؤية هلال شهر شوال مستحيلة في هذه الليلة.

وأكد البلاغ بأن يوم الأربعاء 12 ماي سيكون المتمم للثلاثين من رمضان ويوم الخميس 13 ماي هو أول ايام عيد الفطر المبارك.

وأكدت مدينة العلوم أن الجهة الرسمية الوحيدة التي تعلن عن بداية الأشهر الهجرية هي دار الإفتاء تحت اشراف مفتى الجمهورية.

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