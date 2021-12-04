فوزية اليعقوبي الملولي رئيسة لهيئة المقاومين وشهداء الثورة وجرحاها

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2021، تمّ بمقتضاه تسمية فوزية اليعقوبي الملولي، رئيسة للهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

وتنتفع الرئيسة الجديدة للهيئة في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية، وهي متصرف رئيس، مديرة إدارة مركزية برئاسة الحكومة وفق أمر التسمية.

وتخلف فوزية اليعقوبي الملولي في هذه الخطة ، عبد الرزاق الكيلاني الذي عيّنه رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي في 23 أكتوبر 2020 على رأس هذه الهيئة والذي تمّ إعفاؤه وعدد من إطارات عليا في الدولة بمقتضى أمر رئاسي في 27 جويلية الفارط عقب الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021.

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