فوزي المهدي: بضغط من القصبة قررنا فتح مراكز التلقيح يومي العيد

أكد وزير الصحة المقال فوزي المهدي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس 22 جويلية 2021، أنه كان ينوي منح راحة لمهنيي الصحة و المتطوعات والمتطوعين في مراكز التلقيح يومي العيد، لكن بضغط من القصبة حتى ليلة العيد قرر فتح مراكز التلقيح.

وأكد المهدي أن الوزارة نسقت مع المديرين الجهويين لتحديد المراكز الممكن فتحها، ثم تواصل طيلة يوم الاثنين مع مستشار رئيس الحكومة المكلف بالكورونا ومستشاره المكلف بالتنسيق مع المجتمع المدني وتأكد من إعلام وزارة الداخلية (عبر الفاكس وبالتسليم المباشر).

وأضاف الوزير المقال بأن فريق الصحة عبر عن تخوفاته من الاكتظاظ لمستشاري رئيس الحكومة و تلقى تطمينات بحسن سير العملية والتنسيق مع الداخلية والولاة.

وقال المهدي إنه اختار اليوم أن يخرج عن صمته، لأنه لا يقبل أن يكون عمله وعمل الوزارة مطية لطموحات الآخرين.

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