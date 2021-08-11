فوزي المهدي ومحمد علي النفطي يُصرّحان بمكاسبهما

تولى محمد علي النفطي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج السابق، اليوم الاربعاء 11 أوت 2021، التصريح بمكاسبه ومصالحه طبقا لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه.

كما صرّح فوزي المهدي، وزير الصحة السابق، اليوم، بمكاسبه ومصالحه طبقا لمقتضيات القانون نفسه وذلك إثر انتهاء مهامه.

كلمات البحث :تصريح;فوزي المهدي;محمد علي النفطي;مكاسب