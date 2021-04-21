فيديو الخياري: النيابة تحيل تقريرها على وحدة البحث في تمويل الحملات الإنتخابية

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة محسن الدّالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تولت اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021، إحالة تقرير الإطلاع على فيديو النائب راشد الخياري الذي نشره أول أمس الاثنين، إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهّدت منذ بداية شهر أفريل الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأوضح الدالي بأنّ النيابة العموميّة تعهّدت منذ مدّة وبناء على تقارير من جهة رسميّة، بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية التي من بينها حملة الرئيس سعيد، التي تطرق اليها محتوى فيديو الخياري، مضيفا ان النيابة العمومية كلّفت يوم 8 أفريل الجاري وحدة أمنية مختصّة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية وجود مخالفات انتخابية.

وأكّد الناطق باسم المحكمة الابتدائية أنّه تمّ إحالة تقرير الإطلاع المتعلق بالفيديو على نفس الوحدة الامنية لإضافته للمعطيات السابقة والبحث على ضوء ذلك واستدعاء المدعو راشد الخياري لتلقّي تصريحاته وما له من بينة ومؤيدات على أن ترتب النتائج القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.

وكان النائب راشد الخياري قد نشر اول امس الاثنين، مقطع فيديو على صفحته بالفايسبوك اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجي (جهات أمريكية) لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة2019 .

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