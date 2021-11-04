فيديو تعنيف أم ورضيع بالمنستير: القبض على الأب المعتدي

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها تتابع لحظة بلحظة حيثيات مقطع الفيديو الصادم الذي تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله تعنيف رجل لامرأة وطفل رضيع.

وبينت الوزارة بأنه بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية من شرطة عدلية وفرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، فقد توصلت إلى تحديد مصدر الفيديو ممّا ساعد على جمع المعطيات الأولية حول المعتدي والضحيتين.

وأفادت الأبحاث الأولية أنه تم تحديد هوية المعتدي وهو زوج الضحية وأب الرضيع، وتم القبض عليه وإيقافه على الساعة الواحدة صباحا ( أي منذ دقائق) بمقر سكناه بأحد أحياء مدينة المنستير بحضور مندوب حماية الطفولة بالمنستير حيث تعهد بتأمين الإحاطة النفسية للطفل بالتنسيق مع المصالح الجهوية للصحة العمومية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

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