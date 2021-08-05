فيديو تعنيف طفلة: القبض على الأم وإيواء الطفلة بإحدى المستشفيات

تمكن أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية مساء اليوم الخميس، من القبض على الأم التي ظهرت بفيديو صبيحة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تُعنف طفلة صغيرة.

وقد أذن وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بها على ذمة التحقيق.

كما تم إيواء الطفلة بإحدى مستشفيات العاصمة لعرضها على الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من سلامتها الجسدية وإدماجها فيما بعد بإحدى مؤسسات الطفولة التابعة للدولة.

هذا وسيتولى مندوب حماية الطفولة متابعة وضعية الطفلة بالتنسيق مع قاضي الأسرة المختص ترابيا.

ودعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بجميع المواطنين بضرورة إشعار مندوبي حماية الطفولة بخصوص وضعيات تهديد الأطفال.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بالتحري مع المرأة، أن لها خلافات مع والد الطفلة (ظهر في أحد مراحل بالفيديو) مضيفة وأنها تعمّدت رمي ابنتها أرضا في عدة مناسبات والاعتداء عليها بالعنف الشديد نتيجة صعوبة الظرف المادي والنفسي الذي تمرّ به.

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