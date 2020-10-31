فيديو لتبني عملية نيس الإرهابية: الداخلية تُلقي القبض على شخصين مشتبه بهما

أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت، بلاغا توضيحيا على إثر تداول مقطع فيديو على صفحة بموقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » بتاريخ 29 أكتوبر 2020، تمّ من خلاله تبني العمليّة الإرهابيّة التي جدّت بإحدى كنائس مدينة نيس الفرنسيّة.

وأكدت الوزارة أن وحدات تابعة لإقليم الحرس الوطني بقفصة تمكّنت اليوم 31 أكتوبر 2020 بمعاضدة الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إلقاء القبض على ذي الشبهة وبرفقته شخص آخر بعد أن تبيّن أنّه يُساعده في إعداد مقاطع الفيديو الخاصّة بتبني العمليّة الإرهابيّة.

وأذنت النيابة العموميّة باستشارتها للوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة للتعهّد بالموضوع وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما والتحرّيات متواصلة.

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