فيديو يتّهم دورية مرورية بطلب رشوة: إدارة الحرس الوطني تُوضح

أصدرت الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد، بلاغا توضيحيا تبعا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ادّعاء مواطن يوثق في مقطع فيديو لإحدى الدّوريات المرورية طلبها لرشوة.

وأكدت الادارة العامة للحرس الوطني أنّه تمّ فتح بحث تحقيق في الحادثة حيث تبيّن أوليّا أنّ الفيديو فيه مغالطات للرأي العامّ والمدّعي في وضعيّة مخالفة مروريّة من حيث عدم امتلاكه للوثائق القانونيّة للسيّارة وأنّه ادّعى بالباطل ولم يقدّم أي اثبات في ادّعائه.

وأضافت إدارة الحرس الوطني بأنّ المعني بالأمر تمّ اتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنه بعد استشارة النّيابة العموميّة حيث تعلّقت به 3 قضايا عدليّة .

كما أكدت الادارة العامّة للحرس الوطني أنّ الدّوريّة المروريّة تعاملت بكلّ حرفيّة وضبط للنّفس .

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