فيروس كورونا: ارتفاع عدد المصابين إلى 54 حالة

أعلنت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 54 حالة.

وأشارت بن علية إلى أن أعمار المصابين تتراوح بين 25 عاما و83 عاما، 50 بالمائة منهم إناث و 50 بالمائة ذكور.

وأوضحت بن علية بأن 35 من الحالات المسجلة مستوردة والبقية حالات محلية، وهي موجودة في 13 ولاية.

وأشارت بن علية إلى أن عدد التونسيين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد 44 حالة فيما بلغ عدد الأجانب المصابين 10 حالات.

وبينت بن علية بأن 11 ألف شخص خضعوا في تونس للحجر الصحي الذاتي، 7560 مازالوا قيد الحجز الصحي والمراقبة فيما أتم البقية.

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