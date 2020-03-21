فيروس كورونا: المصابون يتوزعون على 13 ولاية

اقرأ المزيد ...

التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا في تونس كشفت أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الخميس، ...

الصين: ارتفاع قتلى فيروس كورونا إلى 213 شخصا وتسجيل 9692 إصابة أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان لها اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورو ...

كوريا الجنوبية تُؤكد قضائها على فيروس كورونا أكّدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، قضائها على فيروس كورو ...

تونس: التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 54 حالة موز ...