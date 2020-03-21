فيروس كورونا: المصابون يتوزعون على 13 ولاية

أعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم السبت 21 مارس 2020، أنّ حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس سجلت ارتفاعا بـ6 حالات ليصل عدد المصابين إلى 60 حالة بفيروس كورونا تتوزّع على 13 ولاية.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:
تونس 15 حالة
اريانة 16 حالة
بن عروس 4 حالات
نابل حالة
تطاوين 4 حالات
مدنين 3حالات
القيروان حالتين
بنزرت 2حالات
صفاقس حالة
المنستير 3 حالات
سوسة 5 حالات
المهدية 3 حالات
قفصة حالة (شفيت)
كلمات البحث :كورونا;مصابون;ولاية
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