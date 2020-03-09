فيروس كورونا: غدًا إجراء 20 تحليلا جديدا

أكد المدير العام للرعاية الصحية الأساسية وعضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا شكري حمودة خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 9 مارس 2020، أنه تمّ يوم أمس الأحد إجراء فحص ميداني بالمهدية سيتم على ضوئه غدًا الثلاثاء إجراء 20 تحليلا لمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا .
وأشار المتحدث إلى أن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة يتولى القيام بتقصي ميداني ورصد الحالات التي لها اتصال بالمرضى.
وكان حمودة قد أكد خلال الندوة ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 5 حالات، تتعلق بواحدة من قفصة وحالتان من المهدية مواطن وزوجته وحالة من بنزرت لشخص قادم من فرنسا والحالة الخامسة لامرأة أجنبية مقيمة بتونس وكانت في إيطاليا.
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