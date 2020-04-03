فيروس كورونا: وفاة 40 تونسيا في فرنسا و5 آخرين في إيطاليا

أعلن مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية بوراوي الإمام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، عن وفاة 40 تونسيا بفيروس كورونا في فرنسا ووفاة 5 آخرين في إيطاليا.

وقال الإمام إن ترحيل الجثامين أمر يكاد يكون مستحيلا في هذا الظرف الصعب، مما دفع البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى التوصية بدفن المتوفين في المقابر الإسلامية، على أن تتكفل وزارة الخارجية بصفة استثنائية بكل مصاريف الدفن.

وبين المتحدث بأن أكثر من 2000 تونسي من العالقين في مختلف البلدان بالخارج يطلبون العودة إلى تونس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، مذكّرا بأن الوزارة قامت منذ 14 مارس الماضي بإجلاء حوالي 7600 تونسي.

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