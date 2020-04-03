فيروس كورونا: 495 إصابة مؤكدة و18 وفاة في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 02 أفريل 2020، تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 307 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 235 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 24 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 40 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية .

كما ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 18 شخصا (03 صفاقس، 01 سوسة، 03 بأريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل).

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19025 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 17370 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و1655 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية..

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