فيروس كورونا: 5 وفيات في تونس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 5 أشخاص.

والوفيات هم من ولايات صفاقس وسوسة وأريانة والكاف والمهدية.

وأكتدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، معولة على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

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