فيصل التبيني: تونس اليوم بين سندان الكورونا ومطرقة مرض اللسان الأزرق

أكد النائب في مجلس نواب الشعب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني في تدخّل له بمجلس الشعب صباح اليوم الاثنين، أن تونس اليوم بين سندان الكورونا ومطرقة مرض اللسان الأزرق.

وأكد التبيني أن القطاع الفلاحي هو من أنقذ تونس في أزمة الكورونا، مشددا على أن بلادنا مهددة في الإنسانية وفي ثروتها الحيوانية خاصة في ظل غياب الأسمدة والبذور في مفتتح الموسم الفلاحي ما يستدعي من الحكومة الوقوف والمحافظة على القطيع كي « لا تخسر تونس الإنسان والحيوان معا » .

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