فيصل التبيني: لم ولن نُصوت للحكومة

أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب الفلاحين « فيصل التبيني » في مداخلة له بمجلس نواب الشعب خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي صباح اليوم الجمعة، أنه لم ولن يُصوت للحكومة لغياب تمثيلية الشمال الغربي في وزراء أو كتاب الحكومة المقترحة.

ودعا نواب جهة الشمال الغربي احتراما لجهتهم إلى مغادرة الجلسة العامة .

وأضاف التبيني: « كفى إهانة للشمال الغربي، فهو يضم كفاءات » .

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