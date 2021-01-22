في أعلى حصيلة: تونس تُسجّل 100 حالة وفاة بكورونا



كشف وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، في تصريح إعلامي على هامش موكب تسلم تونس هبة امريكية من المستلزمات الطبية، عن تسجيل تونس 100 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس 21 جانفي الجاري في أعلى حصيلة وفيات يومية.

وأعرب الوزير عن قلقه من بلوغ هذه الحصيلة اليومية الأعلى للوفيات بكورونا منذ بدء انتشار هذا الوباء.

ومن المنتظر أن تجتمع بعد ظهر اليوم، اللجنة العلمية لمجابهة كورونا من أجل تقديم مقترحاتها إلى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا حول الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل مكافحة الفيروس.

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