في أعلى حصيلة يومية: 124 إصابة جديدة بكورونا في سوسة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مساء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2020 تم تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة بالجهة إلى 1230 شخصا منذ فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي.

وتتوزع الإصابات إلى 1184 محلية و46 مستوردة.

كما سجلت الجهة حالة وفاة اضافية لامراة اصيلة القلعة الكبرى ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 26.

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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