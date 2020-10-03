في أعلى حصيلة يومية: 205 إصابة جديدة بكورونا في سوسة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مساء اليوم السبت، عن تسجيل 205 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها حالة وافدة ليصل إجمالي الإصابات 2221 وذلك منذ إعادة فتح الحدود 27 جوان 2020.

كما تم تسجيل 5 وفيات في ظرف 24 ساعة ليصل العدد الجملي للوفيات الى 50.

وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات كما يلي :

حمام سوسة 43

سوسة جوهرة 39

مساكن 34

سوسة المدينة 15

القلعة الكبرى 14

اكودة 10

سيدي بوعلي 09

سوسة الرياض 08

سيدي عبد الحميد 06

القلعة الصغرى 03

النفيضة 03

القصيبة الزاوية والثريات 02

بوفيشة 01

غير محدد 18

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