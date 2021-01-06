في أعلى حصيلة يومية: 2820 إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 5 جانفي 2021 وهي أعلى حصيلة يومية يتمّ تسجيلها منذ بداية الجائحة.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بالفيروس إلى 149 ألفا و881 إصابة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 70 وفاة جديدة نتيجة العدوى بالفيروس ليصل العدد الجملي إلى 5004 حالة وفاة.

ويُقيم حاليا 1626 شخصا بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 355 بأقسام العناية المركزة و113 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا