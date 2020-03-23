في اتصال بالرئيس الايطالي: سعيّد يُؤكّد استعداد تونس لإرسال وفد طبي لإيطاليا

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الاثنين 23 مارس 2020، مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا Sergio Matterella تناول فيها الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله.

وأعرب رئيس الجمهورية عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة.

كما تم التطرق خلال هذه المحادثة إلى المبادرة التونسية بعرض مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، لأن الأمم يجب أن تكون بالفعل متحدة، كما يجب أن تتجاوز منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي المفهوم الضيق للسلم والأمن الدوليين. وقد رحب الرئيس الإيطالي بهذه المبادرة وعبر عن دعمه لها.

كما تناولت المحادثة العلاقات التاريخية بين تونس وإيطاليا وإمكانية تطويرها أكثر بفتح سبل جديدة للتعاون في كافة المجالات .

وجدد الرئيس الإيطالي شكره لتونس ولشعبها على هذا الموقف النبيل داعما المقاربة الإنسانية التونسية لهذه الجائحة العالمية.

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