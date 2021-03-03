في اتصال هاتفي بين المشيشي ولافروف: اتفاق على مزيد التعاون لمجابهة انتشار كورونا

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي هاتفيا اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.

وشدّد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا، واتفق الجانبان على التسريع في تواريخ تسليم طلبيات تونس من تلاقيح « Sputnik V » الروسية والمقدرة بمليون جرعة.

وأشاد رئيس الحكومة هشام مشيشي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس وروسيا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعي، معربا عن رغبته في تطويرها.

كما توقف رئيس الحكومة عند وضعية الطلبة التونسيين الذين يزاولون تعليمهم في روسيا والذين لم يتمكنوا من العودة الى هذا البلد بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة ايجاد حل سريع لهذه الوضعية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا بان بلاده تنوي الترفيع في عدد السياح انطلاقا من هذا الصيف خاصة وان تونس أصبحت لدى الكثير من الروس الوجهة الأولى بامتياز.

كلمات البحث :اتفاق;المشيشي;كورونا;لافروف