جلسة 5 زائد 5: الاتفاق على تسوية وضعية عملة الحضائر

انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقرّ مصالح الوظيفة العمومية بالقصبة جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بحضور رئيس الحكومة هشام مشيشي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، وتم الاتفاق على تسوية وضعية عملة الحضائر وإصدار الأوامر الترتيبية قبل يوم الجمعة القادم وعلى تفعيل اتفاق 6 فيفري الماضي قريبا.

وأبرز رئيس الحكومة في مستهل أشغال الجلسة أهمية الحوار عبر هذا الفضاء بين الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الفترة لاستعراض أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد مؤكدا بالمناسبة انفتاح الحكومة وحرصها على التشاور مع الشريك الاجتماعي حول عدد من الصيغ الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات السابقة وخاصة ملف عملة الحضائر واتفاق 6 فيفري الماضي والتفاعل الإيجابي بشأن كل المسائل العالقة بين الطرفين.

كما أوضح رئيس الحكومة أن الحوار البنـّاء والهادف مع مختلف مكونات المشهد الاجتماعي والسياسي في تونس يؤكد مرة أخرى القدرة على تجاوز المسائل العالقة على أكثر من صعيد ويقدم رسالة لكل التونسيين مفادها أننا قادرون على تجاوز اكراهات وتراكمات المرحلة واعتماد رؤية تشاركية تخدم الأهداف المرجوّة للجميع.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عقب اللقاء أنه تم إمضاء اتفاق تسوية وضعية عملة الحضائر وعلى إصدار الأوامر الترتيبية بشأنه قبل يوم الجمعة 18 جوان الجاري وكذلك الأوامر المتعلقة باتفاق 6 فيفري الماضي والتي ستصدر تباعا، معتبرا أن هذه التفاهمات مهمة وستعزز أسس الحوار الاجتماعي ورصيد الثقة بين الحكومة وشركاءها الاجتماعيين وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف الوزير أن عددا من القضايا الهامة الأخرى سيتم النظر فيها مع الشريك الاجتماعي قريبا ومنها خاصة ما يتعلق بالخيارات التنموية والمسائل الاستراتيجية المهمة للبلاد والتي أبرز أنها ستعزز مناخ الثقة بين الطرفين الحكومي والاجتماعي وستساهم في تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في هذا الظرف الذي زادت تداعيات أزمة كورونا في تعقيده. كما ثمـّن الوزير روح المسؤولية والوضوح في التعامل مع مختلف الملفات والمسائل المطروحة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.

من جانبه أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم التوافق حول ملف عملة الحضائر الممضى يوم 20 أكتوبر بين الاتحاد والحكومة والذي يشمل تسوية وضعية 31 ألف عامل من عملة الحضائر حسب المقاييس المضبوطة مؤكدا إمضاء اتفاق التسوية خلال جلسة اليوم والذي ستصدر الحكومة على إثره الأوامر الترتيبية المتعلقة به قبل يوم الجمعة القادم.

كما بيـّن الأمين العام أنه تم الاتفاق على إصدار كل الأوامر المتعلقة بالقطاعات وفق اتفاق 6 فيفري الماضي بداية من هذا الأسبوع لتكون كل الاتفاقيات القطاعية قد صدرت بحلول يوم 6 جويلية القادم.

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