في استقباله سعيد: تبون يحلّ بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون عند مدرج الطائرة، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيباً به ثمّ حيا الرئيسان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت في بلاغ لها أمس، أن هذه الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمزيد تعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

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