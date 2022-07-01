في الدستور الجديد: إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم

اخر تحديث : 01/07/2022

تعليم

يتضمّن الباب الثامن من مشروع الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء، إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم.
وينص الفصل 135 من الدستور ما يلي:

الفصل 135:
يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.


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